Varoufakis: Troika ci fa la guerra

Nessuna diplomazia da parte di Yanis Varoufakis nei confronti della Troika. In un'intervista al giornale tedesco Tagesspiegel, il ministro dell'Economia greco ha attaccato i partner europei: "Purtroppo si sono lasciati sfuggire la possibilità di sfruttare la nostra offerta, di vedere le trattative come un confronto", ha detto. "Hanno fatto una guerra contro di noi", ha ribadito Varoufakis, aggiungendo: "Contro di me, poi, solo calunnie".