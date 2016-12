Varoufakis: "Negoziare nuovi aiuti"

"Negoziare un nuovo programma di aiuti perché il precedente è scaduto". Lo ha detto il ministro greco Yanis Varoufakis, sottolineando che "il referendum ha avviato una discussione in Europa su ciò che è sostenibile e ciò che non lo è". La proposta dei creditori, ha poi aggiunto, era "da prendere o lasciare e abbiamo pensato che non ci sarebbe stata sostenibilità già dal giorno successivo".