Varoufakis: avevo piano per Grecia

L'ex ministro delle Finanze greco, Yanis Varoufakis, aveva per il dopo referendum un piano per la Grecia che non è stato appoggiato dal governo. Anzi, spiega lo stesso Varoufakis alla rivista britannica NewsStatesman, il premier Tsipras "ha deciso malgrado il No ulteriori concessioni e ha accettato il fatto che qualsiasi fosse stata la posizione dei creditori, non li avrebbe sfidati".