Vacanze, Coldiretti: spesa media degli italiani cala a 744 euro, -7%

La spesa, destinata a coprire i costi di una vacanza che quest'estate dura in media 11,3 giornate, avviene per il 55% in agosto e si svolge in Italia che - sottolinea la Coldiretti - è scelta come meta dal 88% degli italiani.



Un terzo della spesa per il cibo - Oltre un terzo del budget della vacanza è destinato alla tavola per consumare pasti in ristoranti, pizzerie, trattorie o agriturismi, ma anche per cibo di strada o specialità enogastronomiche. Un importo che supera quello per l'alloggio con il 34% dei vacanzieri che, continua sempre la Coldiretti, consuma pasti principalmente al ristorante durante la vacanza, il 9% in agriturismi, l'8% in pizzeria, ma più di uno su quattro (il 26%) mangia a casa anche se non manca chi sceglie paninoteche, fast food, cibi di strada e pranzi al sacco.



Secondo l'analisi, il 60% degli italiani in viaggio ha scelto di alloggiare in case di proprietà, di parenti e amici o in affitto ma nella classifica delle preferenze ci sono nell`ordine anche alberghi, bed and breakfast, villaggi turistici e gli agriturismi che fanno segnare un aumento rispetto allo scorso anno anche grazie alla qualificazione e diversificazione dell'offerta.



Indipendentemente dalle scelte è diventato immancabile il souvenir alimentare delle vacanze che acquistano il 42% dei turisti La ricerca dei prodotti tipici è diventato un ingrediente irrinunciabile delle vacanze in un Paese come l`Italia che è leader mondiale del turismo enogastronomico grazie a 294 specialità Dop/Igp riconosciute a livello comunitario e 415 vini Doc/Docg, ma che ha conquistato anche il primato green con quasi 60mila aziende agricole biologiche in Europa.