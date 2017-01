Usa, Wall Street apre debole: Dow Jones -0,05%

Apertura sulla parità per Wall Street, dopo la diffusione dei dati sul mercato del lavoro di dicembre. Il Dow Jones si muove in flessione dello 0,05% a 19.889,46 punti, mentre lo S&P arretra dello 0,03% a 2.268,40 punti. In frazionale rialzo il Nasdaq, che guadagna lo 0,03% a 5.489,68 punti.