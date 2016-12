Usa,petrolio sotto quota 38 dollari

Tonfo del greggio Wti dopo la decisione dell'Opec di non fissare un tetto alla produzione. Alla Borsa di New York il West Texas Intermediate ha toccato un minimo di 37,96 dollari, sfiorando un calo del 5%, per poi risalire sopra quota 38 dollari (-4,7% a 38,1). Tonfo anche per il Brent che cede il 4% a 41,26 dollari, ai minimi dal marzo del 2009.