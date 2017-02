Usa, nel primo mese con Trump presidente migliore rialzo Dj dal 1945

Per l'indice delle 30 blue chip, il Dow Jones, si tratta della quinta migliore performance della storia e la terza per un presidente al primo mandato. Per avere un risultato maggiore bisogna risalire al 1945, quando il democratico Franklin D. Roosevelt era diventato il Commander in chief. Con lui il Dj era salito del 4,13% nello stesso periodo. In vetta resta Theodore Roosvelt con un +6,55% registrato nei primi suoi 30 giorni al civico 1600 di Pennsylvania Avenue a Washington; era il 1905.



Quattro anni prima l'indice aveva registrato un +5,58% nel primo mese con William McKinley presidente. Nel 1909 il Dj aveva guadagnato il 5,07% nei primi 30 giorni di William Taft allo Studio Ovale. Per un confronto, lo stesso indice aveva ceduto il 6% nel primo mese da Commander in chief di Barack Obama, che era alle prese con la peggiore crisi finanziaria dalla Grande Depressione degli anni '30 del secolo scorso; nei primi 30 giorni del suo secondo mandato nel 2013 l'indice era invece salito del 2%.



Bene anche lo S&P 500 - Dal 20 gennaio scorso, giorno in cui Trump ha giurato da leader Usa, lo S&P 500 è salito del 3,5%. Si tratta del rialzo migliore dal 1997, quando il presidente Usa era Bill Clinton: con lui l'aumento era stato del 4,6% nello stesso arco temporale. Davanti al marito di Hillary Clinton c'è soltanto Franklin D. Roosevelt con un +5,36% nel suo primo mese alla Casa Bianca (era il 1945). Nel 1961, con John F. Kennedy l'indice benchmark aveva guadagnato il 3,57% in 30 giorni. Nel primo mese del suo primo mandato, Obama aveva visto lo S&P 500 scendere il 3,26% mentre in quello del secondo mandato era salito dell'1,75%.