Usa,multa da 70 mln dollari per Fca

Le autorità americane hanno inflitto una multa da settanta milioni di dollari a Fiat Chrysler Automobiles (Fca) per non avere comunicato in tempo notizie di incidenti mortali in cui sono stati coinvolti auto appartenenti al gruppo. Negli Usa il Tread Act impone infatti alle case automobilistiche di trasmettere ogni mese all'Autorità i dati sui propri veicoli coinvolti in sinistri stradali.