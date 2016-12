Usa, la Fed lascia invariati i tassi allo 0,25% e 0,50%

La Federal Reserve ha deciso di lasciare invariati i tassi d'interesse nell'intervallo tra lo 0,25% e lo 0,50%. Si tratta della quarta volta di fila che la banca centrale statunitense decide di non procedere con una stretta monetaria. A incidere sulla decisione, oltre ai dati interni sull'economia americana, c'è soprattutto l'attesa per il referendum sulla Brexit. La Fed ha ha abbassato inoltre le stime sul rialzo dei tassi per il 2017 e il 2018.