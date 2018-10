Usa, la disoccupazione scende al 3,7%. E’ il livello più basso da 48 anni

Era dal 1969 che la disoccupazione negli Stati Uniti non toccava livelli così bassi. Il Dipartimento del Lavoro americano nel suo studio mensile ha rivelato che i non lavoratori sono solo il 3,7%, dato che non si raggiungeva dal 1969. Nei settori non agricoli sono stati creati 134mila nuovi posti nel mese di settembre. La disoccupazione ad agosto era al 3,9%. Inoltre Sono i salari orari medi sono cresciuti dello 0,3%.