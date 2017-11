Usa, la disoccupazione cala al 4,1%: risultato migliore da 17 anni

L'economia americana ha creato in ottobre 261.000 posti di lavoro. Il tasso di disoccupazione è sceso al 4,1%. Il tasso di disoccupazione negli Stati Uniti in ottobre è calato ai minimi da 17 anni: era infatti dal 2000 che non scendeva a un livello così basso. Con i 261.000 posti di lavoro creati, si tratta del miglior mese sotto la presidenza Trump.