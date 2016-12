Usa:compensi A.d. -15%,il più pagato incassa 94,6 milioni di dollari

Dara Khosrowshahi, il numero uno di Expedia, è l'A.d. più pagato degli Stati Uniti nel 2015, con 94,6 milioni di dollari. Leslie Moonves di Cbs si piazza al secondo posto con 56,4 mln, terzo invece Philippe Dauman di Viacom con 54,1 mln. A stilare la classifica degli A.d. più pagati è il New York Times, che segnala come il compenso medio dei numeri uno delle maggiori 200 società Usa sia stato di 19,3 mln, in calo del 15% rispetto al 2014.