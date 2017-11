Usa, Buffett diventa il maggiore azionista della Bank of America

Warren Buffett è il maggiore azionista della Bank of America, la più grande banca commerciale degli Stati Uniti d'America in termini di depositi. Il guru della finanza ha esercitato gli warrant per l'acquisto di 700 milioni di azioni sotto il prezzo di mercato in base a un accordo spuntato durante la crisi finanziaria. La quota di Buffett nella Bank of America vale 13 miliardi di dollari.