Usa, Black Friday da record: per prima volta oltre 3 mld dlr vendite

Black Friday da record negli Stati Uniti. In base ai dati diffusi da Adobe Digital Insights, infatti, le vendite del "venerdì nero" supereranno per la prima volta i 3 miliardi di dollari, con un incremento dell'11,5% rispetto allo scorso anno. Anche per il Cyber Monday, il lunedì dedicato agli acquisti online, è attesa una crescita del 9,4% rispetto al 2015.