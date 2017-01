Usa,benzina a meno di 1 $ a gallone

Meno di un dollaro per un gallone di benzina, pari a 3,8 litri. Succede in Michigan, negli Stati Uniti. In alcune cittadine si è addirittura toccato il prezzo record di 75 centesimi a gallone. Il crollo del prezzo del petrolio ha portato dunque benefici ai consumatori statunitensi. A livello nazionale i prezzi ai distributori di benzina sono scesi di quasi l'8% in pochi giorni. Solo 2 anni fa occorrevano circa 4 dollari per un gallone di benzina.