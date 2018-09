Usa, Alibaba cancella piano per creare un milione di posti di lavoro

Addio al milione di posti di lavoro in cinque anni , negli Usa, promessi da Alibaba . A causa delle crescenti tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina , il colosso cinese dell'e-commerce fondato da Jack Ma ha deciso di non rispettare più la promessa fatta durante un incontro alla Trump Tower, nel gennaio 2017, con Donald Trump, che stava per insediarsi alla Casa Bianca.

"La promessa era stata fatta sulla base di una partnership amichevole tra Stati Uniti e Cina e di relazioni commerciali razionali. Quella premessa non esiste più, per questo la nostra promessa non può essere rispettata", ha detto Ma all'agenzia cinese Xinhua (a cui martedì il dipartimento di Giustizia ha chiesto di registrarsi negli Stati Uniti da agente straniero).



Il fondatore e amministratore delegato di Alibaba ha poi detto che la sua società "non smetterà di lavorare sodo per contribuire a uno sviluppo salutare del commercio" tra i due Paesi.



Il piano da un milione di posti di lavoro - Il colosso cinese intendeva creare un milione di posti di lavoro "facilitando la vendita di prodotti da parte di un milione di piccoli esercenti statunitensi ai consumatori cinesi e asiatici attraverso la piattaforma Alibaba". Jack Ma ha detto anche di credere che le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina potrebbero durare 20 anni.