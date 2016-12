US Airways, addio dopo 75 anni

L'americana US Airways si prepara all'addio ai cieli dopo 75 anni. Il marchio è destinato, infatti, a scomparire gradualmente in seguito all'acquisizione da parte di American Airlines. A partire da luglio sarà sostituito da quello AA mentre l'ultimo volo della US Airways potrebbe essere effettuato a ottobre. L'obiettivo è un'uscita di scena graduale per evitare i disagi avvenuti con United Airlines e Continental.