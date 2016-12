Uno schiaffo alla crisi? Può arrivare dall'agricoltura

12:35 - Non è che il settore non abbia risentito della crisi, ma sicuramente è uno di quelli che ha saputo reagire meglio e reinventarsi applicando il giusto mix di tradizione e innovazione. E soprattutto, l'agricoltura e il comparto agroalimentare, sono segmenti in grado di creare nuove opportunità di lavoro. Nonostante l'embargo russo e le violente precipitazioni di questi giorni che hanno provocato molti danni ai campi.

L'agricoltura può vantare 1,2 milioni di occupati, confermando di essere un settore in salute. Nel secondo trimestre del 2014, inoltre, le assunzioni sono cresciute del 5,6% e interessante è la bassa età media dei lavoratori: un assunto su quattro ha meno di 40 anni. Allo stesso modo tanti under30 si sono scoperti imprenditori negli anni della crisi puntando su aziende agricole o attività simili.

Questo è reso possibile non dalla difficoltà a trovare diverse tipologie di lavoro, come qualcuno potrebbe erroneamente credere. Ma perché il settore agricolo necessita ormai di strutture innovative e macchinari ad alto contenuto tecnologico per cui sono richieste competenze prima impensabili. Molte delle start up nate negli ultimi tempi operano proprio nell'ambito agricolo e agroalimentare.

Qualche numero: il Censis certifica che il 10,1% degli imprenditori che hanno avviato un'impresa negli ultimi tre anni abbia optato per una soluzione del genere. Sono stati 17 mila i giovani con meno di 30 anni che hanno avviato un'impresa agricola a partire dal 2010 e su cento start up, 15 sono state create da giovanissimi. Solo nel settore agroalimentare il loro contributo vale il 18,3% del totale.

C'è anche da osservare che si tratta di una “percezione” positiva dello stato dell'arte. L'agricoltura, spiegava sempre il Censis nell'indagine che ha condotto per per la Cia (Confederazione Italiana Agricoltori), viene considerata una risorsa economica capace di creare occupazione e competitività. Per l'82% degli italiani è infatti un asset strategico per tornare a crescere e la metà la considera una fonte di ricchezza e di occupazione e il 31% sostiene che possa essere il valore aggiunto in termini di competitività.

Di nuove tecnologie, si parlava inoltre al riguardo. Siccome sempre il Censis, stavolta per la Coldiretti, ha rilevato che almeno 8,1 milioni di italiani fanno la spesa online, molte aziende agricole hanno sviluppato dei propri servizi di e-commerce, a conferma di come tradizione e innovazione possano andare d'accordo.

Tornando ai numeri, dal 2010 a oggi sono nate 117 mila nuove aziende, di cui 106 mila in ambito agricolo e 11 mila nell'agroalimentare. Ma, come si diceva all'inizio, la crisi un po' ha influito anche qui. In definitiva il saldo tra nuove nate e chiusure risulta essere negativo. In compenso vola l'export: nel 2013 è continuato a crescere (+4,8%) e i prodotti agroalimentari hanno pesato per circa 33,5 miliardi di euro sulla bilancia commerciale. Resterà ora da capire l'impatto dell'embargo russo che secondo le recenti stime Coldiretti ha già registrato un crollo del 63% dell'export verso Mosca.

Nel quadro europeo, spiegava infine il Censis, con un valore aggiunto superiore a 30 miliardi di euro, l'Italia è la seconda economia agricola europea, dopo la Francia, che occupa il 15,2% del valore totale dell'Ue. Tuttavia l'Italia è al sesto posto tra i paesi europei per volumi delle esportazioni: meglio di noi fanno Paesi Bassi, Germania, Francia, Spagna e Belgio. È dunque opportuno non disperdere il potenziale di crescita di cui disponiamo.