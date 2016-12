Università, affitti sempre più cari per gli studenti: a Milano 500 euro per una stanza singola

Sempre più caro-affitti per gli universitari in trasferta nelle principali città italiane . Quest'anno gli studenti dovranno spendere per un posto letto fino ai 396 euro di media necessari, 500 per una stanza singola, necessari a Milano , che resta la città più cara d'Italia, anche se per questa stagione l'aumento massimo si è verificato a Torino (+25%), dove per un posto letto gli studenti fuori sede devono sborsare mediamente 220 euro.

Restano vuote 430mila abitazioni - Dopo il capoluogo piemontese le città più colpite dal caro-affitti sono Palermo (+22%; 175 euro) e Siena (+10%; 275 euro). A scattare la fotografia dell'andamento dei valori delle locazioni è Solo Affitti, che rileva come nelle principali città universitarie ci siano quasi 430mila abitazioni vuote.



Le città meno care - Il costo dei posti letto è diminuito in modo più deciso soprattutto a Pescara e Catanzaro (-18%), dove il costo medio delle stanze è rispettivamente di 189 e 164 euro. A Napoli gli studenti alla ricerca di una stanza pagano mediamente 238 euro (il 13,5% in meno rispetto al 2015), mentre a Firenze l'esborso è di 253 euro (il 10% in meno rispetto al 2015). La città con i posti letto più a buon mercato, è Catania con una media di 157 euro.



Quanto costa una singola - Rispetto a Milano, a Roma per una singola si pagano quasi 100 euro in meno (404 euro). Seguono, con valori analoghi, Firenze (319 euro), Bologna (310 euro), Trento, Pisa e Siena si attestano attorno ai 300 euro. Le singole più economiche sono state rilevate a Perugia (190 euro) e con qualche euro di spesa in più (200 euro) anche a Ferrara (unica città del Nord), Palermo e Catania.



Quanto risparmia chi sceglie una doppia - Chi sceglie un posto letto in camera doppia risparmia mediamente il 26% rispetto alla stanza singola. A Genova e Bari, si spende mediamente anche il 40% in meno. Il risparmio arriva fino a un terzo rispetto alla singola a Roma, Firenze (34%) e Pisa (33%).