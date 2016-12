Unilever acquisisce le gelaterie Grom "La gestione resta ai fondatori"

Dopo Italcementi, Pirelli, Krizia, Indesit e tanti altri fiori all'occhiello dell'economia del nostro Paese, anche Grom passa dunque in mani straniere.



Il gruppo Unilever è presente in 190 Paesi e, tra i suoi marchi, annovera pure Algida, Cornetto, Knorr, Magnum, Lipton, Mentadent, Svelto e Coccolino. Ha 172mila dipendenti e il suo fatturato, nel 2014, si è attestato a 48,4 miliardi di euro.



"Unilever e Grom condividono la stessa passione per il gelato nonché importanti valori aziendali quali l'approvvigionamento sostenibile delle materie prime - dichiara Kevin Havelock di Unilever - I consumatori di Grom continueranno ad apprezzare gli stessi gusti e lo stesso sapore del gelato Grom che amano da sempre. Allo stesso modo, Unilever favorirà l'accesso a nuovi mercati e aiuterà Grom a creare nuove opportunità di crescita".



"Da oltre 50 anni siamo presenti in Italia con un bellissimo portafoglio di marche molto conosciute e amate dagli italiani, quattro stabilimenti produttivi e 3mila dipendenti - aggiunge Angelo Trocchia, general manager di Unilever Italia -. Sono certo che potremo lavorare con Federico e Guido per rendere Grom ancora più grande".