UniCredit: firmato accordo su esuberi, anche 1.300 assunzioni

UniCredit e i sindacati hanno firmato, dopo una no stop notturna al culmine di giorni di trattative, l' accordo sui 3.900 esuberi previsti dal piano industriale. L'intesa prevede la volontarietà delle uscite che saranno incentivate e, in cambio, 1.300 assunzioni . Previsti anche il turnover nel rapporto di un'assunzione ogni tre uscite e la stabilizzazione di 600 contratti di apprendistato.

In particolare i 3.900 esuberi, aggiuntivi alle 6mila uscite già stabilite in precedenza, sono la conseguenza della volontà dei vertici del gruppo di chiudere oltre 800 filiali nell'ambito del piano industriale di rilancio (che prevede anche il maxi aumento di capitale da 13 miliardi di euro).



Cosa prevede l'accordo - Una richiesta che aveva trovato la contrarietà dei sindacati, preoccupati che il mancato turnover provocasse problemi di operatività delle filiali e critici sul fatto che a fronte delle perdite emerse in estate (che hanno spinto a varare il maxi aumento) ci fossero ricadute così pesanti sui dipendenti. Ora l'accordo prevede appunto l'assolutà volontarietà delle uscite e un meccanismo di turnover.



Inoltre secondo i sindacati nell'orizzonte triennale del piano è stata data garanzia che non si procederà a nuovi esuberi o piani di uscita. E' stato raggiunto anche un accordo sugli inquadramenti, sulla cassa sanitaria e sul premio 2016 che sarà corrisposto per 600 euro in contanti e 800 sotto forma di welfare.