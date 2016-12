Ue, vicepresidente Katainen: a Roma già concessa molta flessibilità

"L'Italia è il Paese che ha ottenuto più flessibilità, non se ne può concedere ancora". Lo ha sottolineato il vicepresidente dell'Ue, Jyrki Katainen, al Workshop Ambrosetti di Cernobbio, spiegando che "la flessibilità non è la soluzione ai problemi". "Dobbiamo essere responsabili, bisogna continuare a fare le riforme, non c'è spazio per rilassarsi", ha poi ammonito.