Ue, Vestager: ok ad Alitalia pubblica ma senza gli aiuti di Stato

Quando si parla del futuro di Alitalia "non abbiamo una soluzione preferita. Come sapete siamo neutrali sulla proprietà: ovviamente è una possibilità che sia in parte di proprietà pubblica, ma quello che ci interessa è che lo Stato agisca come attore del mercato in modo che non ci siano aiuti pubblici. Quello è l'importante, non l'identità del proprietario". Lo ha detto la commissaria Ue alla concorrenza Margrethe Vestager.