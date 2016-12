Ue:Troika non discute taglio debito

La questione dell'alleggerimento del debito greco "non rientra nel negoziato con la Troika in corso ad Atene", perché, come scritto nelle conclusioni dell'Eurosummit, si tratterà in un secondo momento. Lo rende noto una portavoce della Commissione europea. Quello che si discute ora, ha quindi spiegato, è il rapporto, steso dalla Troika, sulla sostenibilità del debito, ma le cui conclusioni saranno tratte successivamente.