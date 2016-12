Ue, Schaeuble: no a stimoli fiscali

Wolfgang Schaeuble, ministro delle finanze tedesco, dice fermamente "no" ad un piano di stimoli fiscali da parte del G20, sottolineando che occorre concentrarsi "sulle riforme strutturali" per rafforzare la crescita. "Parlare di ulteriori stimoli non fa altro che distrarre dal vero compito" dei Paesi, ha precisato Schaeuble a Shanghai alla vigilia del G20.