Ue rivede al ribasso stime Pil Italia:+0,7% nel 2016, +0,9% nel 2017

La Commissione Ue rivede al ribasso le stime di crescita dell'Italia: +0,7% nel 2016 e +0,9% nel 2017, mentre in primavera prevedeva +1,1% e +1,3%. "La ripresa in Italia prosegue a passo modesto, visto che strette condizioni di finanziamento e incertezza trattengono una crescita più forte", scrive Bruxelles. Le previsioni lasciano invariato a 2,4% il deficit italiano per il 2016, mentre alzano a 2,4% quello 2017 (che invece in primavera vedeva a 1,9%).