Ue,ripresi rapporti Juncker-Tsipras

"Il rapporto personale con Tsipras è stato ristabilito ed è stato concordato un nuovo incontro per trovare una soluzione nello spirito dell'accordo dell'Eurogruppo del 20 febbraio". Lo ha reso noto il portavoce di Jean-Claude Juncker. "La gente sta diventando impaziente. Io sono solo un essere umano e condivido la loro impazienza", aveva dichiarato in precedenza il presidente della Commissione Ue a proposito degli sforzi per una soluzione in Grecia.