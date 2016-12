Ue, Renzi: no clausola salvaguardia

Dopo che la Commissione Ue ha negato la richiesta di deroga per estendere la "reverse charge" (inversione contabile) alla grande distribuzione - problema che apre un "buco" da 728 milioni - "la clausola di salvaguardia non scatterà in nessun caso". Lo ha assicurato, "con forza", il premier Matteo Renzi, pur dicendosi non d'accordo con la posizione Ue.