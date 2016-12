Ue, raggiunto nella notte l'accordo sul bilancio: astensione dell'Italia | Renzi: "Pronti anche al veto"

Renzi: "No egoismo, ma vogliamo dignità" - "Non vogliamo fare gli egoisti - ha aggiunto il presidente del Consiglio -. Siamo pronti a fare la nostra parte, ma chiediamo da parte dell'Europa più attenzione su crescita e migranti". "Nel periodo 2014-2020 - ha ricordato - diamo 20 miliardi di euro e ne recuperiamo 12. Questa situazione nasce da decisioni prese da precedenti governi. Decisione che vanno bene ma che non hanno però immaginato strumenti tecnici per bloccare erogazione laddove non si rispettano gli impegni".



Dopo l'approvazione formale del documento da parte di deputati e Consiglio, il bilancio sarà votato in seduta plenaria nel mese di dicembre. L'impegno totale dell'Unione ammonta a 157.880 miliardi di euro, con 134.490 miliardi stanziati per pagamenti.



"Abbiamo raggiunto i nostri obiettivi", ha confermato il relatore Jens Geier, riprendendo le parole del presidente della commissione per i bilanci, Jean Arthuis. "Il bilancio si concentra chiaramente sulle nostre priorità di stimolare la crescita, creare posti di lavoro, soprattutto per i giovani, e affrontare la crisi migratoria. Abbiamo ottenuto il massimo anche per affrontare le cause profonde della migrazione, in difficili negoziati con il Consiglio sui dettagli, ma in modo costruttivo nel complesso, e sono soddisfatto del risultato".



Gozi: "Decideremo a dicembre" - Poco prima il sottosegretario con delega agli Affari europei, Sandro Gozi, aveva ribadito le perplessità italiane sulla bozza di bilancio, rinviando la decisione sul veto a dicembre. "Sul bilancio 2017 si decide a maggioranza qualificata - ha dichiarato -. Rimane la riserva italiana sul pacchetto generale e in particolare sul bilancio multilaterale".