Ue, Padoan: "Serve unione politica"

"L'euro, come dimostrato dalla crisi greca, non è irreversibile. Per contenere i rischi è necessario andare verso un'unione politica". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, in un'intervista rilasciata al Financial Times. "Serve una politica fiscale comune, che risponda a un parlamento eletto, e una maggiore condivisione dei rischi", ha aggiunto Padoan.