Ue, Padoan: "Grazie all'Italia non si parla più di austerità"

"Non si parla più di austerità in Europa, si parla di crescita, di investimenti e occupazione. L'italia ha parecchi meriti per aver cambiato l'agenda dell'Unione europea". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, al termine della prima giornata di lavori del G7 dei ministri delle Finanze. "La manovra sui conti pubblici è già un passo avanti sull'aggiustamento strutturale", ha aggiunto.