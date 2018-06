Ue: ok Italia a regola debito nel 2017, tra un anno nuovo controllo

L'analisi del debito per l'Italia "suggerisce che la regola del debito è rispettata" e che il Paese è "ampiamente in linea con il braccio preventivo del Patto di stabilità nel 2017". Lo scrive la Commissione Ue nelle raccomandazioni all'Italia . "Abbiamo deciso di non aprire una procedura per debito per l'Italia ", ha precisato il vicepresidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis . Tra un anno ci sarà un nuovo controllo.

"A questo stadio non proponiamo di aprire procedure per deficit eccessivo" su Italia e Belgio, ha annunciato Dombrovkis, spiegando che sui due Stati si procederà a stilare un rapporto sul debito.



Dombrovskis all'Italia: "Prosegua riduzione debito" - "Il messaggio politico per l'Italia è chiaro - ha detto il vicepresidente della commissione Ue -. L'Italia deve continuare a ridurre il debito pubblico che è il secondo più alto dopo la Grecia, ma dalla nostra valutazione vediamo un ampio rispetto del Patto nel 2017 e della regola del debito. Quello che raccomandiamo è di continuare a ridurre il deficit e il debito e concretamente per il 2019 raccomandiamo un aggiustamento strutturale di 0,6%".



Moscovici: "Su debito italiano occorre trovare risposta credibile" - "Il debito italiano è una questione importante per il futuro dell'Italia, innanzitutto per i cittadini italiani, quindi bisogna trovare una risposta credibile". Lo ha affermato in conferenza stampa a Bruxelles il commissario europeo Pierre Moscovici. "Da innamorato dell'Italia e amico degli italiani credo che dobbiamo essere attenti su questo punto", ha concluso il politico francese.



"La Commissione non commenta situazione politica italiana" - Nel rapporto l'Ue avverte peraltro come "data la sua rilevanza sistemica, l'Italia è una fonte di ricadute potenzialmente significative sul resto dell'area euro". Quanto ai propositi finora espressi da Movimento 5 Stelle e Lega, impegnati nella formazione di un nuovo governo "la Commissione non può e non deve commentare gli annunci. Appena ci sarà un governo spero che avremo una cooperazione basata sul dialogo e la comprensione reciproca . L'Italia - ha ricordato - è un Paese fondatore dell'Ue".



Le raccomandazioni Ue all'Italia: accorciare i tempi dei processi e combattere la corruzione - L'Italia deve ridurre la durata dei processi civili e, attraverso l'accorciamento dei tempi di quelli penali e l'attuazione del nuovo quadro anti-corruzione, puntare a una più efficace prevenzione e repressione di questo fenomeno. A indicarlo, nelle raccomandazioni al nostro Paese, è la Ue, secondo cui l'Italia dovrebbe anche aumentare l'efficienza e la qualità dei servizi pubblici locali e pensare a una nuova legge annuale sulla concorrenza.