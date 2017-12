Ue: ok ad acquisizione asset Air Berlin da parte di Lufthansa

Via libera della Commissione Ue all'acquisizione di alcuni asset di Air Berlin da parte di Lufthansa. La decisione riguarda solo l'acquisto di LGW, società controllata di Air Berlin, visto che la principale compagnia aerea tedesca ha ritirato l'offerta per Niki. Il via libera è condizionato al rispetto, da parte di Lufthansa, di impegni per evitare distorsioni della concorrenza.