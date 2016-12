Ue: "No comment" su taglio Irpef

La Commissione Ue si limita a un "no comment" sulla possibilità per l'Italia, ventilata nelle ultime ore, di anticipare la riduzione dell'Irpef al 2017. "Non abbiamo commenti, siamo nella fase di valutazione del bilancio e eventuali valutazioni in questo senso rientreranno in questo esercizio", ha detto la portavoce. Il il taglio era stato anticipato dal viceministro dell'Economia, Enrico Morando.