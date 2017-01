Ue, Moscovici: "Spiace per l'Italia ma margini deficit ridotti"

"Mi spiace per l'Italia e per Pier Carlo Padoan ma altri Paesi hanno grandi surplus esterni" mentre l'Italia non ha altrettanti margini di bilancio che consentano la flessibilità che chiede. Lo ha detto il commissario Ue agli Affari economici Pierre Moscovici in merito al braccio di ferro con Roma sui conti ed in particolare la richiesta di rientro sui 0,2 punti di deficit.