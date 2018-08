Ue, Moscovici: "Italia non può lamentarsi, corregga conti 2019"

Con l'Italia "inizieremo presto le discussioni sul bilancio 2019, che rischiano di non essere facili. Ma farò di tutto perché siano costruttive malgrado l'orientamento di bilancio che fanno presagire". Lo afferma il commissario Ue agli Affari economici Pierre Moscovici proseguendo: "Ci aspettiamo uno sforzo strutturale da parte di Roma per controllare il debito". "L'Italia non può lamentarsi: è il Paese che più ha beneficiato di flessibilità".