Ue, Merkel: "La crisi non è alle spalle" "Paesi facciano compiti per loro bene"

14:54 - "Non siamo ancora al punto in cui si possa dire che la crisi è alle nostre spalle". A dirlo è la cancelliera tedesca Angela Merkel, che aggiunge: "I Paesi devono fare i loro compiti per il loro benessere" e ricorda che il Patto di stabilità e crescita "si chiama così perché non può esserci crescita sostenibile senza finanze solide".