Ue, mercato auto +13,7% a novembre

Continua la crescita del mercato dell'auto in Europa. Le immatricolazioni a novembre nella Ue e nei Paesi Efta (Associazione europea di libero scambio) sono state 1.124.964, il 13,7% in più dello stesso mese 2014. I dati sono dell'Acea, l'Associazione delle case europee. Negli undici mesi del 2015 sono state consegnate 13.045.791 auto, l'8,6% in più dello stesso periodo 2014.