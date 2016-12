Ue: le proposte Tsipras non bastano

Le proposte di Alexis Tsipras per uscire dall'impasse non soddisfano l'Europa. Le condizioni della Grecia non sono ritenute infatti all'altezza per riportare le finanze greche a standard accettabili e riaprire il negoziato. Lo fanno sapere le autorità da Bruxelles dopo la presentazione delle controproposte elleniche ai vertici Ue.