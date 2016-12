Ue,Italia:sì superministro Finanze

L'Esm, il fondo salva-Stati europeo, potrebbe trasformarsi in una sorta di fondo monetario europeo sfruttando al massimo i benefici del meccanismo e mantenendone allo stesso tempo le funzioni di protezione. E' questa la proposta del governo italiano nella bozza sulla politica europea. Roma dà inoltre il suo via libera alla creazione di un superministro delle Finanze dell'Eurozona, che sia in grado di gestire un budget con risorse adeguate.