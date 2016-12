Ue, in Italia calo dei consumi record Nel 2014 risultato peggiore con Cipro

Nel 2014 l'Italia, insieme a Cipro, ha registrato il maggior calo dei consumi procapite , misurati in Standard di potere d'acquisto, tra i Paesi dell'Unione europea. Lo rileva l' Eurostat segnalando come, considerando 100 la media europea, si sia passati dal 103% del 2012 al 98% dell'anno scorso. Nello stesso periodo il Pil procapite è calato dal 101% al 96%.

Istat: disoccupazione terzo trimestre scende a 11,7% - Buone notizie arrivano invece sul fronte lavoro. Il tasso di disoccupazione, nel terzo trimestre del 2015, scende all'11,7%, in calo di 0,6 punti nel confronto con il trimestre precedente (dati destagionalizzati). E' quanto si evidenzia nell'ultimo report dell'Istat.



+247mila occupati in terzo trimestre su anno - Inoltre, sempre nel terzo trimestre dell'anno, il numero degli occupati aumenta di 247mila unità (+1,1%) rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso (dati grezzi).



Torna a crescere l'occupazione tra i giovani - E, come eemerge dai dati Istat, dopo "il forte calo dell'occupazione giovanile in tutti gli anni della crisi", nel terzo trimestre dell'anno il numero di occupati tra 15-34 anni torna a crescere, mettendo a segno un +56mila unità (+1,1%) nel confronto annuo.