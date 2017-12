Ue-Giappone, finalizzato accordo bilaterale di libero scambio

La commissaria Ue al Commercio Cecilia Malmstrom e il ministro per gli Affari esteri giapponese Taro Kono hanno formalmente raggiunto un accordo per un trattato bilaterale di libero scambio tra Ue e Giappone. Un accordo di principio era stato siglato a luglio. Dopo il passaggio in Consiglio ed Europarlamento "speriamo di poter avere l'accordo in vigore prima della fine di questa legislatura Ue", cioè entro la primavera 2019, ha detto Malmstrom.