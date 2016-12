12 novembre 2014 Ue, Draghi: "Disoccupazione giunta a livelli inaccettabili, Paesi mettano in atto riforme" Il presidente dell'Eurotower ha sottolineato l'importante azione intrapresa dalla Bce "per rispondere alla crisi in cui l'area euro, e specialmente l'Italia, si trovano". Contestazioni e disordini durante il suo discorso: uno studente ferito Tweet google 0 Invia ad un amico

16:20 - In Europa "l'attuale livello di disoccupazione è inaccettabile, va contro ogni nozione di equità ed è la più grande forma di spreco di risorse". Così il presidente della Bce Mario Draghi nel corso del convegno per il centenario della nascita dell'economista Federico Caffè. "Lo stimolo monetario attuale e quello fiscale, attraverso meno tasse e più investimenti pubblici, non bastano senza riforme strutturali", ha sottolineato.

Le riforme strutturali sono misure da tempo nell'agenda dei Paesi europei, ha ribadito Draghi, ma "la riflessione faccia ora posto all'azione". Il presidente dell'Eurotower ha poi sottolineato l'importante azione intrapresa dalla Bce "per rispondere alla crisi in cui l'area euro, e specialmente l'Italia, si trovano".



La Banca centrale europea, ha proseguito Draghi, si è impegnata a "continuare l'espansione del suo bilancio fino a riportarlo ai livelli del 2012 e a ulteriori misure se tutto ciò che è stato deciso non sarà sufficiente".



Draghi contestato, uno studente ferito - Durante il suo intervento all'Università di Roma Tre, nel quartiere Ostiense, un centinaio di studenti ha contestato la presenza del presidente della Bce e un manifestante è rimasto ferito durante uno scontro con le forze dell'ordine. Il giovane presenta un visibile taglio alla fronte.