Ue-Cina, dazi antidumping in vigore dal 20 dicembre

Il nuovo sistema di dazi antidumping che si applicherà anche alla Cina entrerà in vigore il 20 dicembre. L'accordo tra le istituzioni europee raggiunto a inizio ottobre è stato confermato formalmente anche dal Consiglio, dopo il via libera da parte del Parlamento europeo. Le nuove norme prevedono che la Commissione Ue prepari rapporti su Paesi e settori economici per valutare eventuali distorsioni significative.