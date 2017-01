Ue:agevolazioni fiscali a Apple e Fiat? Irlanda-Lussemburgo a rischio multa

15:50 - La Commissione Ue ha pubblicato l'indagine in seguito a cui chiede a Irlanda e Lussemburgo chiarimenti sulle agevolazioni fiscali concesse ad Apple e a Fiat Finance e Trade. Secondo Bruxelles, le esenzioni previste nei regimi fiscali dei due Paesi "non rispettano il principio di concorrenza" e sarebbero aiuti di Stato illegali dal momento che a Bruxelles non risulta che "la misura possa essere compatibile con il mercato interno".

Bruxelles ha così chiesto alle autorità dei due Paesi di chiarire nei dettagli i dubbi elencati nella decisione pubblicata, ricordando che "tutti gli aiuti illegali potranno essere oggetto di recupero".



La replica di Apple: "Nessun accordo speciale" - Apple risponde a Bruxelles precisando: "Il nostro successo in Europa e in tutto il mondo è il risultato di duro lavoro e innovazione da parte dei nostri dipendenti, non deriva da alcun accordo speciale con il governo. Apple non ha ricevuto alcun trattamento particolare da parte dei funzionari irlandesi nel corso degli anni".