Ue a Mef: "Ok a sconto sul deficit, ma con calo del debito pubblico"

Ue: "Su conti Italia applicheremo discrezionalità" - Nella lettera della Commissione Ue si legge che "la Commissione può in alcuni casi considerare come adeguato un aggiustamento fiscale un po' al di sotto dei requisiti previsti dalla matrice". Il grado di discrezione della Commissione, in questo senso, verrà applicato considerando l'equilibrio tra "i due obiettivi di supportare la riprese e assicurare la sostenibilità fiscale".



Bruxelles ha sottolineato che all'Italia è stato chiesto di "perseguire uno sforzo fiscale considerevole, in linea con il braccio preventivo del Patto di Stabilità e crescita" e che il governo dovrà assicurare un "adeguato miglioramento della spesa primaria netta" sulla base delle previsioni economiche d'autunno 2017 della Commissione. Nella lettera si ricordano inoltre "le implicazioni sotto le regole del Patto di stabilità e Crescita del mancato conseguimento di un aggiustamento fiscale significativo in caso di non rispetto degli standard di riduzione del debito".



Mef: "Ue segue nuovo approccio, bilanciando ripresa e aggiustamento dei conti pubblici" - Nella nota di accompagnamento alla lettera, pubblicata sul suo sito internet, il ministero dell'Economia osserva che "la risposta della Commissione europea conferma alcune importanti novità nell'approccio alla governance economica dell'eurozona emerse di recente. Innanzitutto la Commissione ribadisce, come già fatto nelle raccomandazioni specifiche per Paese, la consapevolezza che le economie in uscita dalla recessione degli anni passati devono bilanciare la duplice esigenza di sostenere la ripresa e proseguire nel percorso di aggiustamento dei conti pubblici".