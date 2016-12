Ue a Grecia: tempo sta per scadere

Ore contate per la Grecia, se vuole restare nell'area euro. A lanciare l'ultimatum è il vicepresidente della Commissione Ue Valdi Dombrovskis che, al termine dell'Ecofin, avverte: "Purtroppo giovedì non c'è stato accordo, le posizioni sono molto divergenti. Abbiamo segnalato ai greci che devono impegnarsi nei negoziati, il tempo è agli sgoccioli e la prossima settimana deve essere l'ultima disponibile per decidere".