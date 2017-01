Ubi offre 1 euro per 3 Good Bank, aumento capitale da 400 milioni

Ubi Banca ufficializza la delibera di un'offerta vincolante a 1 euro al Fondo nazionale di risoluzione, valida fino al 18 gennaio, per tre delle quattro Good Bank, Nuova Banca delle Marche, dell'Etruria e Carichieti. L'offerta prevede la cessione pro-soluto da parte dei tre istituti di 2,2 miliardi di sofferenze lorde e 0,5 di sofferenze probabili, prima del closing, atteso per il primo semestre. Ubi farà un aumento di capitale da 400 milioni.

Le tre banche dovranno avere un patrimonio netto contabile almeno pari a 1.010 milioni di euro, con un livello di copertura pari ad almeno il 28,28% delle inadempienze probabili lorde e almeno il 60% delle sofferenze, oneri di ristrutturazione per 130 milioni, un Liquidity Coverage Ratio medio ponderato superiore al 100% e un Cet1 ratio medio ponderato non inferiore al 9,1%. Ai sensi dell'offerta, inoltre, è previsto che il venditore assuma l'impegno di procedere ad una ricapitalizzazione delle Target Bridge Institutions prima della data del Closing stimata in 450 milioni. Ubi da parte sua si impegna, al fine di mantenere, già dal 2017, un livello di Cet1 Fully Loaded della combined entity superiore all'11%, ad un aumento di capitale per massimi 400 milioni. Grazie all'insieme di questi interventi, il Cet1 Fully Loaded risulterà dal 2019 superiore ai target del Piano Industriale di Ubi, attestandosi al 2020 al 13,5% rispetto al 12,8% previsto.

Massiah: "Operazione good bank non è salvataggio, ma affare" - "Non è un salvataggio, è un affare". Così Victor Massiah, consigliere delegato di Ubi, parlando in conference call dell'offerta avanzata per l'acquisizione di Nuova Banca delle Marche, Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio e Nuova Cassa di Risparmio di Chieti. "Al closing, erediteremo un gruppo di banche sane", ha sottolineato il manager.



Utili a 1,2 miliardi al 2020 con tre good banks - Ubi si attende utili netti a 1,2 miliardi per il 2020 dall'entità combinata con le tre good banks sulle quali ha deliberato un'offerta vincolante al fondo di risoluzione. E' quanto emerge nel materiale di presentazione dell'operazione per la conference call tenuta dal ceo Victor Massiah.