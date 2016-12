Uber record, valutata 50 miliardi di dollari

Uber raccoglie complessivamente 10 miliardi di dollari, stabilendo un nuovo record per una società tecnologica americana prima dello sbarco in Borsa. Lo riporta il Financial Times, sottolineando come venga confermata per l'App con servizi di auto con conducente una valutazione da 50 miliardi di dollari. Si tratta di una cifra record che la rende la start up che vale di più al mondo. Solo Facebook aveva raggiunto tale livello nel 2001.