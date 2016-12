Uber, cerca linea credito 1 mld

Uber, l'app di servizio di auto con conducente, è a caccia di una linea di credito da 1 miliardo di dollari dalle banche di investimento. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti. Il negoziare una linea di credito è una mossa che spesso segnale gli stadi iniziali di preparazione per un'initial public offering. Lo sbarco in Borsa non sarebbe però imminente e al più presto sarebbe il prossimo anno.